Gabriel Oprea spune ca in 2008 a scos 1.000.000 de euro din banca, cu o parte cumparand un teren care era, de fapt, o groapa. Declaratiile, date in dosarul lui Ontanu

"La sfarsitul anului 2008, pe fondul caderii pietei imobiliare, am crezut ca e intelept sa tin in banca o parte din bani si cu o parte sa achizitionez un teren. Loredana Radu e fiica verisoarei mele primare. Am discutat cu Loredana Radu - aveam o relatie de incredere cu ea - nu era prima data cand cumparam un teren de la ea. Am convenit ca pretul sa fie de 400.000 de euro. La sfarsitul anului 2008 detineam in banca suma de 1.000.000 de euro si am hotarat, pe fondul crizei, ca este prudent sa investesc in imobiliare. La sfarsitul anului 2008 lucrurile nu erau prea clare: se prabusea piata imobiliara. (...) Am scos banii de la banca de langa restaurantul Doina, nu mai stiu cum se numea. Tin minte ca i-am luat in hartii de 500 de euro. In acel miment am scos toti banii, ca se zvonea ca se prabuseste piata, cad bancile! Ulterior, cand am constatat ca zvonurile privind caderea bancilor nu sunt reale, am reconstituit depozitul cu suma ramasa", a declarat, vineri, Gabriel Oprea, in fata judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti.In continuare, fostul ministru de Interne a aratat ca terenul cumparat in zona Floreasca din Capitala era, de fapt, "o groapa de gunoi"."Efectiv, terenul pe care l-a dobandit initial Loredana Radu era un mal de pamant, o groapa de gunoi. Panza freatica era la mai putin de un metru. Am intampinat dificultati mari, unii experti spunand ca nu se poate construi pe el. (...) Am luat decizia de a construi, hotarand sa edific doar structura de rezistenta, apoi fie sa gasesc un partener, fie sa vand", a completat Oprea.Procurorul a intrebat cum a obtinut Gabriel Oprea autorizatie de construire pe acel teren, insa intrebarea a fost respinsa de judecator.O alta nelamurire a DNA a fost aceea cum isi explica Gabriel Oprea ca ruda sa, in care avea incredere totala, Loredana Radu, i-a vandut acelasi teren cu 400.000 de euro in conditiile in care ea il cumparase cu un an inainte cu 50.000 de euro."Eu am inteles ca Loredana Radu facea o speculatie... Din experienta mea stiam ca se poate edifica, daca imi certificau arhitectii. Asa ca ne-am inteles! Vreau sa va spun - si suntem in Vinerea Mare - ca nimeni nu credea ca acolo se poate construi! Mi s-a spus ca e un risc foarte mare ca pe acel teren sa nu poata fi ridicata o constructie. Mi-am asumat riscul. Cu arhitecti buni se poate construi", a mai spus Oprea.La intrebarea "De ce ati investit 400.000 de euro pe o groapa?", Oprea a raspuns ca a intuit ca, in viitor, pretul terenului va creste."Am cumparat intrevazand un potential de investitie avand in vedere si zona. Era si zvonul cu caderea bancilor, te macina ca iti pierzi banii. Era o dinamica a pietei imobiliare... Nu se mai stiau preturile! Nu mai aveai un reper, nu stiai ce se intampla, se tot zvonea ca bancile vor cadea", a mai spus Gabriel Oprea.In acest dosar, in 16 iunie 2016, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe fostul primar al Sectorului 2, Neculai Ontanu, pentru luare de mita, pe fostul secretar al Consiliului Local al Sectorului 2, Toma Sutru, pentru luare de mita si spalare de bani, pe avocata Loredana Radu si Aurel Radu, pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani