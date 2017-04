Carmen Dan cere Ungariei "sa se mobilizeze" la frontiera cu Romania, dupa ce la Nadlac II a avut personal insuficient

Ministrul Carmen Dan a fost prezenta, vineri, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pentru a verifica situatia traficului in conditiile sosirii in tara a zeci de mii de romani in perioada Pastelui, relateaza Agerpres.Carmen Dan a trecut pe la fiecare din cele zece tonete de control aflate pe sensul de intrare in tara, salutand personalul."Cum va descurcati? Totul este in regula?", i-a intrebat ministrul de politistii de frontiera.Verificarea situatiei a durat cateva minute, iar ulterior ministrul a facut declaratii presei cu privire la situatia de la punctele de frontiera, afirmand ca pentru Nadlac II se are in vedere extinderea capacitatii cu cel putin doua tonete, atat la intrare in tara cat si la iesire. In total, acum exista 20 de tonete si ar urma sa existe 24, insa ministrul a spus ca aceasta masura va fi aplicata "pe termen mediu".Carmen Dan a precizat ca la toate punctele de frontiera a fost suplimentat personalul de control pentru perioada sarbatorilor: "Sunt peste 1.200 de politisti de frontiera in plus, care au fost scosi din birouri si sunt alaturi de colegii lor in punctele de trecere a frontierei".Ministrul a amintit de aplicatia de pe site-ul Politiei de Frontiera care ofera informatii despre timpii de asteptare de la granite, insa jurnalistii i-au atras atentia ca de multe ori aceste informatii nu sunt actualizate in timp real, cum ar trebui, existand situatii in care la Nadlac II timpii de asteptare anuntati erau de 30 de minute, dar soferii reclamau ca au stat doua sau mai multe ore pentru control."Eu de cate ori am verificat acea aplicatie, dadea date exacte", a raspuns Carmen Dan.Intrebata daca a discutat cu autoritatile ungare cu privire la imbunatatirea controlului comun, ministrul a spus ca a cerut responsabililor din tara vecina "sa se mobilizeze" in aceasta perioada."Am avut perioade in care din punctul meu de vedere, nu vreau sa spun mai multe, comunicarea (cu autoritatile ungare - n.r.) nu a fost foarte buna. Acum doua zile, va dau un exemplu, in acest punct de trecere (Nadlac II - n.r.) noi aveam politisti in toate cele zece tonete de la intrarea in tara, colegii din Ungaria aveau doar trei. Am insistat sa gasim intelegere si sa se mobilizeze pentru ca, asa cum cunoasteti, controlul este exercitat in comun, nu putem sa preluam doar partea romana activitatile de verificare. Inteleg ca de doua zile lucrurile functioneaza bine", a declarat Carmen Dan.Ea a adaugat ca aceleasi discutii le-a avut si cu autoritatile bulgare: "Si la Punctul de Trecere a Frontierei Ruse sunt oarecare probleme, timpii de asteptare sunt destul de seriosi, efectiv activitatile vamale pentru autotrenuri nu dureaza foarte mult, insa bulgarii au instituit o taxa de vigneta care poate fi platita doar cu cardul, si atunci din acest motiv se creeaza probleme".Pentru prima data inainte de Paste nu au fost inregistrati timpi de asteptare la intrarea in tara prin Nadlac, fiind si prima data cand un ministru face o vizita intr-o perioada aglomerata la granita.Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Mihaela Les, a declarat ca "datorita sarbatorilor pascale, traficul este in crestere, dar nu se inregistreaza timpi de asteptare"."Se lucreaza pe zece artere de control la intrarea in tara. Se poate face acest lucru datorita faptului ca automarfarele au restrictie de circulatie in Ungaria, iar in acest moment avem opt artere de control pentru autoturisme si doua la autocare", a precizat sursa citata.Aglomeratia se vede insa pe autostrada A1 si pe DN7, in judetul Arad. Pe Valea Muresului, pe DN7, mii de autoturisme circula bara la bara pe anumite segmente, majoritatea fiind cu numere straine.