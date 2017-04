Bulgaria incearca de aproape trei ani sa obtina extradarea din Serbia a "omologului" bulgar al lui Sebastian Ghita

Vasilev a fost actionarul principal al bancii Corporate Commercial Bank, care a intrat in colaps in 2014. Autoritatile bulgare il acuza ca ar fi furat 206 milioane de leva (circa 205 milioane euro). In iulie 2014, procurorii bulgari au inceput urmarirea penala in lipsa pe numele lui Tzvetan Vasilev, acesta fiind pus pe lista Interpol a celor mai cautati infractori, iar un mandat european de arestare a fost eliberat pe numele sau.In septembrie 2014, Vasilev s-a predat autoritatilor sarbe. Pe 18 septembrie 2014, autoritatile bulgare au facut o cerere oficiala de extradare a lui Vasilev din Serbia.Vasilev a contestat in justitie toate cererile autoritatilor bulgare pentru extradarea sa. El sustine ca e nevinovat pentru caderea bancii sale, acuzand un atac concentrat al autoritatilor Statului bulgar impotriva sa.Vasilev a cerut si cetatenia sarba, dat fiind ca Serbia nu isi extradeaza niciodata cetatenii, transmite televiziunea bulgara BNT, citata de BTA. Tot BNT a transmis ca Vasilev ar fi cerut azil politic in Serbia in urma cu un an, acesta fiind refuzat pentru ca Serbia e un stat aspirant la calitatea de membru UE, in timp ce Bulgaria e deja membru UE.Intre cazul lui Vasilev si cel al lui Sebastian Ghita exista similitudini evidente, dar si diferente semnificative. Atat Vasilev, cat si Ghita au fost personaje extrem de potente financiar, cu influente la varful politicii si al lumii afacerilor. Ambii au ales Serbia pentru a scapa de procurorii din tarile lor de origine, vecine cu Serbia, desi avea mijloacele financiare si logistice necesare pentru a merge in alte destinatii mai indepartate fizic. Diferenta majora e data insa de comportamentul lor in Serbia: in timp ce bancherul bulgar nu a savarsit nici o infractiune si s-a predat singur autoritatilor sarbe, Ghita e acuzat de politia sarba ca a savarsit infractiune de utilizare de identitate falsa.