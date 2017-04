​EXCLUSIV Cine l-a mai vizitat pe Ghita in Serbia

Asa s-ar putea explica de ce politia romana a anuntat ca a cooperat cu zece tari in actiunea de prindere a lui Ghita: Serbia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Turcia, Muntenegru, Croatia, Austria, Italia si Franta. Prin unele din aceste tari ar fi intrat apropiatii lui Sebastian Ghita in incercarea de a scapa de eventuali urmaritori. Unul dintre apropiatii care l-au vizitat in Serbia este ziaristul Dan Andronic, insa acesta a negat constant ca s-a vazut cu Ghita. Andronic a admis insa ca a mers in Serbia, dar sustine ca nu s-a intalnit cu omul de afaceri.Pe data de 15 martie, HotNews.ro a scris ca Ghita, disparut din 21 decembrie 2016, a fi fost localizat in Serbia , informatie negata inclusiv de premierul Grindeanu si de procurorul general, Augustin Lazar, care a spus ca este o "informatie falsa".Citeste si: