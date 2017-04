Deputatul PMP Bichinet despre prinderea lui Ghita: Orice om puternic are un frate prost. I s-a intamplat si domnului Basescu, presedintele partidului meu

"Indiferent ce o fi facut, omul asta (Sebastian Ghita - n.r.) este depozitarul unor adevaruri care intereseaza pe toata lumea, de la ultimul taran pana la presedintele tarii. (...) Credeti ca a plecat din tara de prost? A plecat ca sa traiasca si a ales Serbia. Din punctul meu de vedere, a ales foarte bine, iar cei care incearca sa il hartuiasca si probabil ca il manevreaza stiu foarte bine de la inceput unde a fost. Si acum sa il aduca acasa frumos, sa il imbrace in tinuta corespunzatoare", a spus Bichinet.Referindu-se la modul in care a fost prins Sebastian Ghita, deputatul PMP a afirmat: "Orice om puternic din tara asta - si Ghita e un om puternic si inteligent, fara sa il fac erou - are un frate prost. Asa i s-a intamplat din nefericire unuia si mai bun si mai valoros decat Ghita, domnului Basescu, presedintele partidului meu. Nu i-au facut toti din jur rau cat i-a facut din greseala fratele sau. Asa s-a intamplat si cu Ghita".