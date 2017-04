Ministerul Justitiei: Extradarea unei persoane din Serbia poate fi ceruta in baza unei conventii europene din 1957

Ce spune ministerul:Procedura extradarii este reglementata de Titlul II, Cap. II din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Extradarea unei persoane din Republica Serbia se poate solicita in baza Conventiei europene de extradare, incheiata la Paris la 13 decembrie 1957 si a protocoalelor sale aditionale, incheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 si la 17 martie 1978, ratificate de Romania prin Legea nr. 80/1997.Procedura extradarii este o procedura speciala care priveste persoane date in urmarire internationala si care s-au refugiat pe teritoriul altor state in scopul de a se sustrage de la urmarirea penala, judecata sau de la executarea unei pedepse.In materia extradarii, Ministerul Justitiei are atributia de a solicita extradarea dintr-un stat strain a unei persoane date in urmarire internationala cu privire la care exista confirmarea localizarii sau arestarii (in vederea extradarii) acelei persoane pe teritoriul statului solicitat.In conformitate cu dispozitiile art. 66 din Legea nr. 302/2004, de indata ce instanta emitenta a mandatului de arestare preventiva este informata despre localizarea pe teritoriul unui stat strain a unei persoane date in urmarire internationala sau cautate de autoritatile judiciare romane, aceasta stabileste, printr-o incheiere motivata, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru a se solicita extradarea.Ministerul Justitiei isi indeplineste atributiile stabilite prin lege dupa primirea incheierii definitive a instantei de judecata, insotita de documentele prevazute de lege si de instrumentul international aplicabil.Pe fond, solutionarea unei cereri de extradare se face in conformitate cu legislatia statului solicitat."