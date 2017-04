DIICOT: Proiectul MJ de modificare a Codurilor penale nu satisface exigentele directivei privind confiscarea extinsa

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, declara, pentru Agerpres, la inceputul lunii aprilie, ca a trimis la CSM, PICCJ, DNA si DIICOT proiectul de lege privind modificarea codurilor penale pentru punerea de acord cu deciziile Curtii Constitutionale.



'Este vorba de legea de modificare a Codului penal si de procedura penala pentru punerea de acord cu deciziile Curtii Constitutionale, dar si transpunerea unei directive din 2014 privind confiscarea extinsa. In cazul directivei era depasit termenul de transpunere, ne-a notificat Comisia si ne-a bagat in procedura prealabila de infringement', a precizat la acea data Tudorel Toader.



El a adaugat ca le-a dat termen pentru formularea unor eventuale propuneri reprezentantilor acestor institutii pana pe 13 aprilie.



Totodata, ministrul Justitiei a anuntat ca, dupa ce va primi punctele de vedere, va publica proiectul de lege pe pagina de internet a ministerului, il va pune in dezbatere publica pentru 30 de zile si va organiza doua intalniri 'cu cine vrea sa vina'.





"Fata de proiectul de lege analizat am apreciat necesar sa accentuam ca, in opinia noastra, modificarile legislative propuse, daca vor fi adoptate in cele din urma in forma continuta in proiect, nu vor fi de natura sa satisfaca exigentele implementarii Directivei 2014/42/UE A Parlamentului European si a Consiliului, cu privire la institutia confiscarii extinse, fiind introduse limitari si conditionari suplimentare fata de standardele UE in materie", spun procurorii DIICOT.Ei sustin ca intreaga reglementare nationala privind confiscarea produsului infractiunii, consacrata in principal in prevederile legate de "confiscarea speciala" si "confiscarea extinsa", asa cum sunt acestea reglementate in Codul penal si Codul de procedura penala in vigoare, reclama o interventie legislativa cuprinzatoare.Reprezentantii DIICOT precizeaza ca au inaintat, joi, Ministerului Justitiei observatiile si propunerile formulate cu privire la proiectul legislativ.Directia Nationala Anticoruptie DNA califica joi drept 'oportune' propunerile formulate in proiectul de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, precizand ca se impun insa unele observatii de natura tehnica.Parchetul General anunta, pe 12 aprilie, ca apreciaza ca oportune si in acord cu deciziile Curtii Constitutionale propunerile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de modificare si completare a codurilor penale si a Legii privind executarea pedepselor.