Grindeanu, despre prinderea lui Ghita: Probabil nu a fost simplu. Ce zice premierul despre posibile dezvaluiri ale acestuia: Poate fi o teama in anumite zone, este treaba dansilor

Intrebat despre speculatiile privind politicenii care se tem de dezvaluirile pe care ar putea sa le faca Ghita, premierul a raspuns ca "poate fi o teama in anumite zone, este treaba dansilor, pe noi ne intereseaza sa aplicam legea"."Celelalte speculatii, toate lucrurile pe care le spun unii sau altii nu este treaba noastra, ca si Guvern”, a adaugat seful guvernului. Grindeanu a fost intrebat si cum apreciaza durata depistarii fostului deputat, in conditiile in care Ghita a fost prins dupa aproape patru luni."Probabil ca nu a fost nici simplu, eu sunt convins ca au depus toate eforturile cei din Ministerul de Interne si nu numai", a raspuns premierul.