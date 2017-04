Carmen Dan: Procedura de extradare a lui Ghita se va realiza prin Ministerul Justitiei, dureaza circa 40 de zile. Ea va fi demarata dupa ce Sebia termina ancheta privind folosirea de acte false

Sebastian Ghita era dat in urmarire nationala si internationala

Imediat dupa ce sarbii va incheia demersurile specifice vom formula cererea de extradare a spus ministrul justitiei, precizand ca actiunea “depinde foarte mult de procedura din Serbia”.Procedura de extradare, care se desfasoara prin Ministerul Justitiei dureaza circa 40 de zile."Noi credem ca a ajuns deja in fata judecatorilor sarbi", a adaugat ea.Sebastian Ghita "nu s-a opus retinerii, nici nu avea cum, era pe strada”, a mai spus Carmen Dan. Sebastian Ghita poate fi extradat din Serbia in baza unui tratat incheiat intre tara noastra si tara vecina in anii '60, potrivit documentelor publicate pe site-ul Ministerului Justitiei.Totusi, intre Romania si Serbia functioneaza, potrivit Ministerului Justitiei, prin declaratie de succesiune, un tratat din 18 octombrie 1960 intre Republica Socialista Romana si Republica Populara Federativa Iugoslavia privind asistenta juridica.