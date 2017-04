Aproape 40 de pakistanezi si irakieni, prinsi dupa ce intrasera ilegal din Serbia in Romania

In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravita, judetul Caras-Severin, in cooperare cu lucratorii din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi, au desfasurat mai multe actiuni specifice pe linia combaterii migratiei ilegale, in urma carora au depistat, pe directia localitatilor de frontiera Comoraste, Agadici, Varadia, Doclin, Vrani si Forotic mai multe grupuri de persoane, formate din adulti si minori, care se deplasau dinspre frontiera cu Serbia, spre interiorul tarii.Avand in vedere ca persoanele in cauza nu isi justificau prezenta in zona, acestea au fost conduse la sediul Politiei de Frontiera pentru cercetari.In cadrul verificarilor preliminare, s-a stabilit ca cei in cauza sunt in total 35 de cetateni pakistanezi si irakieni, 31 de adulti, cu varste cuprinse intre 18 si 75 de ani si 4 minori, cu varste intre 2 si 17 ani.Persoanele in cauza au declarat ca au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania cu intentia de a ajunge in tari din vestul Europei.Si politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita, judetul Timis, au depistat, in apropierea localitatii de frontiera Butin, trei cetateni straini, care nu isi justificau prezenta in zona, acestia fiind preluati si transportati la sediul institutiei pentru cercetari.In cadrul verificarilor, s-a stabilit ca cei in cauza sunt trei barbati din Pakistan, cu varste cuprinse intre 19 si 26 de ani. Acestia au declarat ca intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei.In prezent se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat, urmand a fi luate masurile legale care se impun. Totodata, vor fi anuntate autoritatile de frontiera sarbe, in vederea cercetarii in comun a evenimentului si punerii in aplicare a acordului de readmisie.