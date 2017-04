Ghita poate fi extradat in baza unui tratat din 1961

Informatii initiale indicau ca nu exista un tratat de extradare, estimand la o luna termenul in care Sebastian Ghita ar putea fi adus in tara.Totusi, intre Romania si Serbia functioneaza, potrivit Ministerului Justitiei, prin declaratie de succesiune, un tratat din 18 octombrie 1960 intre Republica Socialista Romana si Republica Populara Federativa Iugoslavia privind asistenta juridica.Documentul a intrat in vigoare in 6 februarie 1961.Potrivit Tratatului, partile se obliga sa-si extradeze reciproc, la cerere, persoane aflate pe teritoriul lor, in vederea urmaririi penale, judecarii sau executarii pedepsei."Extradarea in vederea urmaririi penale si judecarii se admite numai pentru infractiunea pentru care, potrivit legilor ambelor Parti Contractante, se poate da oprivatiune de libertate sau o pedeapsa mai grea", prevede documentul.In tratat se mentioneaza ca extradarea nu are loc in cazul cand persoana a carei extradare se cere a savarsit o infractiune de natura politica, o infractiune pur militara (care consta exclusiv in incalcarea obligatiilor militare) sau o infractiune de presa.De asemenea, extradarea nu are loc daca persoana a carei extradare se cere este, la data primirii cererii de extradare, cetatean al Partii Contractante solicitate sau infractiunea este savirsita pe teritoriul Partii Contractante solicitate.Documentul mai prevede ca, daca autoritatile sarbe considera ca sunt necesare date suplimentare, vor cere partii romane, ca, intr-un termen nu mai lung de doua luni, sa-i trimita aceste date."La cererea Partii Contractante solicitante, termenul de mai sus se poate prelungi. Daca in termenul fixat sau prelungit nu se primesc datele cerute, procedura de extradare va inceta, iar persoana a carei extradare se cere, va fi pusa in libertate. Procedura va continua daca ulterior se primesc datele cerute", se mai arata in Tratat.