Carmen Dan: Extradarea lui Ghita depinde foarte mult si de ce se intampla in Serbia / Acolo i se face dosar penal pentru acte false 

"Este in sediul politiei Belgrad urmand sa se desfasoare procedura de extradare", a spus Dan la Realitatea TV, precizand ca lui Ghita i se va face probabil un dosar penal pentru folosirea de acte false."Dupa ce se vor finalizat aceste proceduri noi vom desfasura procedurile de extradare", a declarat ministrul de interne, adaugand ca "sunt convinsa ca tot ce tine de noi vom face".Carmen Dan a afirmat la Digi 24 ca extradarea lui Sebastian Ghita va "depinde foarte mult si de ce se intampla in Serbia"."Sunt proceduri specifice, in acest moment statul sarb deruleaza actiuni specifice. Vor intocmi un dosar penal pentru ca a prezentat documente false, dupa finalizarea acestor proceduri urmeaza procedura de extradare, prin Ministerul justitiei", a declarat Carmen Dan.HotNews.ro a scris inca de pe 15 martie ca Ghita a fost depistat in Serbia , insa autoritatile romane, inclusiv premierul Sorin Grindeanu au negat informatia.Carmen Dan a sustinut si joi acelasi lucru, afirmand ca "probabil la acel moment aceasta era realitatea. Eu refuz sa cred ca autoritatile romane au dezinformat".