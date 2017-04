Ghita a s-a legitimat in fata politistilor sarbi cu un permis de conducere si un buletin sloven. Cum ar fi fost depistat fostul deputat

El era impreuna cu fratele sau, care si-a prezentat actele romanesti reale. Ghita a fost dus apoi la o sectie de politie din capitala Serbiei.Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca a fost urmarit fratele lui Ghita, care initial s-a aflat la Istanbul, dupa care a plecat catre Serbia."In momentul depistarii, cel in cauza a prezentat pentru legitimare documente false care prezinta insemnele unui stat din U.E. In prezent se deruleaza procedura legala in astfel de situatii'', potrivit comunicatului oficial al Politiei Romane.Procedurile de extradare in Romania ar putea fi prelungite de ancheta autoritatilor sarbe privind actele false folosite de fostul deputat.Ghita a disparut in 21 decembrie 2016 si a fost initial dat in urmarire nationala dupa ce a incalat termenii controlului judiciar.In 10 ianuarie, un complet de la instanta suprema a emis un mandat european de arestare pe numele lui Sebastian Ghita, omul de afaceri fiind dat si in urmarire internationala, prin Interpol.