Basescu, la RTV: Primul semn de intrebare este ca Ghita a fost prins atat de usor si atat de aproape / Il credeam mai instruit / In poza aceasta nu l-as fi recunoscut pentru nimic in lume

"Eu am fost relativ sceptic ca autoritatile romane vor reusi sa dea de el foarte repede. Uite ca au dat si este un lucru foarte bun", a declarat Basescu, adaugand ca dupa ce a vazut poza facuta publica joi “nu l-as fi recunoscut pentru nimic in lume”.El a adaugat ca faptul ca fostul deputat s-a intalnit cu fratele sau a fost "o eroare fatala, dupa parearea mea toti din anturajul lui Ghita erau supravegheati".Fostul presedinte a spus si ca in niciun caz nu s-ar fi gandit ca Ghita o sa umblre prin atatea tari "ca voda prin loboda" Este “acelasi tip de greseala pe care l-a facut Vantu cu Popa in Indonezia", a continuat Basescu."Il credeam mult mai atent, mai instruit, legat de situatia in care se afla", a spus fostul presedinte, care a apreciat ca procedurile de extradare vor merge relativ repede. "Nu cred ca autoritatile sarbe se vor crampona de faptul ca l-au prins cu acte false", a sustinut Basescu, apreciind ca va conta faptul ca Romania este membra UE iar Serbia vrea sa adere la Uniune."Cred ca in aproximativ 30 de zile va veni la Bucuresti", a apreciat Basescu."Cred ca toti ne-am dori ca Ghita, care a cunoscut multe din intimitatile sistemului, sa continue sa vorbeasca, sper ca o va face si dupa ce va veni in tara", a declarat fostul presedinte.