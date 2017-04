Ghita a trecut granita in Bulgaria in noaptea din decembrie in care disparut - surse

Ghita

Fostul deputat Sebastian Ghita a trecut granita in Bulgaria in noaptea in care a scapat de filaj, in 19 decembrie 2016, o echipa de politisti deplasandu-se inca din 23 februarie in Serbia pentru a-l localiza, au precizat sursele citate.Fugarul Sebastian Ghita a fost localizat in Serbia, dupa aproape trei luni de la disparitia sa, scria pe 15 martie HotNews.ro , citand surse convergente apropiate anchetei. Potrivit surselor HotNews.ro, Sebastian Ghita conta pe bunele relatii cu premierul Serbiei, Aleksandr Vucici, cu care Victor Ponta s-a vizitat chiar si dupa ce n-a mai fost seful Guvernului. Premierul Sorin Grindeanu sustinea, tot pe 15 martie , ca informatia potrivit careia Sebastian Ghita ar fi fost localizat in Serbia nu este corecta si i-a indemnat pe politisti sa isi faca treaba. Dan Andronic, proprietarul EVZ si consultant politic, a fost audiat, pe 24 martie , la Inspectoratul General al Politiei Romane in legatura cu Sebastian, dupa ce HotNews.ro scrisese ca omul de afaceri care a disparut in decembrie anul trecut a fost localizat inPotrivit informatiilor HotNews.ro, Dan Andronic le-ar fi declarat politistilor ca intre 2 si 4 martie s-a aflat insi ca s-a intalnit cu niste prieteni, insa nu e clar cu cine s-a vazut.Dan Andronic confirma atunci, pe pagina lui de Facebook, ca a fost audiat de politisti dar sustine ca le-a spus ca nu s-a intalnit cu Sebastianinsau in alta parte