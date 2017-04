Ortodocsii si catolicii sarbatoresc in anul acesta Pastele in aceeasi zi, lucru ce nu se va mai intampla pana in 2025. De ce adesea difera datele

Catolicii, protestantii si otodocsii din intreaga lume se pregatesc sa sarbatoreasca duminica Pastile, ultima data serband impreuna Invierea in 20 aprilie 2014.Daca, din 2007, aceste zile de praznuire comuna au fost mai dese, spre exemplu, 8 aprilie 2007, 4 aprilie 2010, 24 aprilie 2011, 20 aprilie 2014 si 16 aprilie 2017, pana in 20 aprilie 2025, crestinii vor serva Pastile la date diferite.In principal, exista doua motive pentru care crestinii sarbatoresc Invierea Domnului la date diferite.Primul este ca Biserica Ortodoxa foloseste calendarul iulian, in timp ce restul crestinilor folosesc calendarul gregorian. Calendarul iulian este cu 13 zile in urma celui Gregorian. In 1582, Papa Grigore al XIII-lea a decis sa reformeze calendarul dupa care functioneaza Biserica Catolica.Noul calendar, care a primit numele de calendar gregorian, este mai precis din punct de vedere astronomic decat cel iulian si este folosit in prezent de aproape toata lumea. Calendarul creat de Iulius Cezar era cu 11 minute prea lung, iar, de-a lungul secolelor, s-a decalat fata de fenomenele naturale, precum schimbarea anotimpurilor.In anul 1924 s-a hotarat, la Constantinopol, o adaptare a tuturor Bisericilor Ortodoxe la calendarul indreptat. Unele biserici ortodoxe nu au reusit, insa, sa puna in aplicare aceasta hotarare.Astfel, Patriarhia Ierusalimului, Biserica Ortodoxa Rusa, Biserica Ortodoxa Sarba pastreaza calendarul neindreptat. Pentru a mentine o unitate ortodoxa in serbarea Pastilor, din anul 1927 s-a luat hotararea ca si Bisericile care au adoptat calendarul indreptat, sa serbeze Pastile dupa calendarul neindreptat. Aceasta hotarare a fost intarita si de Consfatuirea inter-ortodoxa de la Moscova din iulie 1948.Diferenta de serbare a Pastilor, dupa cele doua calendare, poate varia pana la cinci saptamani.In consecinta, catolicii, protestantii si ortodocsii pe rit nou sarbatoresc Craciunul, Boboteaza si alte sarbatori simultan, insa Pastile si sarbatorile corelate, precum Inaltarea Domnului, sunt in date diferite. Ocazional, data Pastilor coincide pentru toti crestinii. Acest lucru se intampla atunci cand prima luna plina de dupa echinoctiu are loc tarziu, dupa 3 aprilie. Fenomenul s-a petrecut in 2010, 2011, 2014 si va mai avea loc in 2017, 2025, 2028, 2031, 2034, 2037, 2038, 2041, 2045.