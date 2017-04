Circa 90.000 de turisti romani isi vor petrece Pastele in Romania, cateva mii in strainatate - patronat turism

La mare cautare sunt si statiunile de pe litoralul bulgaresc al Marii Negre, Albena si Nisipurile de Aur, unde sunt asteptati pana in 3.000 de romani, insulele grecesti Corfu si Creta, dar si pelerinajele in Israel ori croazierele pe Marea Mediterana.Specialistii consultati de Agentia de presa News.ro spun ca cei mai multi romani care au ales sa isi petreaca Sarbatorile Pascale in Romania au facut rezervarile direct la pensiuni si hoteluri si nu prin agentiile de turism.In plus, increderea hotelierilor in turoperatori a scazut din cauza insolventelor din turism din ultimul an, spun acestia.Cei mai multi romani au ales sa-si prelungeasca vacanta cu pana la opt zile, iar cheltuiala medie pentru un sejur de Paste in strainatate nu depaseste 300 de euro de persoana, in timp ce turistii care aleg destinatii din Romania platesc mai putin de 200 de euro de persoana."Anul trecut, Pastele a cazut odata cu 1 Mai, deci nu putem face o comparatie fata de anul trecut, ci mai degraba cu anul 2015. Acum tratam sarbatoarea ca pe un weekend prelungit, de doua-trei nopti. Avem cresteri mici de pret In Romania. Estimam ca circa 80-90.000 turisti vor pleca de acasa intr-o destinatie din Romania, iar cheltuielile totale pe cazare si masa in unitatile din Romania nu vor depasi 30 milioane lei", a declarat pentru News.ro prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan.El afirma ca zona Valea Prahovei este vanduta 90%, dar sigur se vor mai gasi locuri de cazare in ultima clipa."Zona de turism rural e cea mai solicitata, pentru ca orasenii vor sa se reintoarca la traditiile romanesti, mai mult de 50-60.000 merg in aceste zone", spune Raducan.El precizeaza ca anul acesta foarte putini turisti romani au ales sa calatoareasca in tara prin agentii, cei mai multi merg direct la locatie si platesc direct la hotel si pensiuni. "Increderea hotelierilor in agentiile de turism a scazut, nu mai fac reduceri, si atunci turistul merge direct la hotel", adauga oficialul FPTR.