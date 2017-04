IGPR: Sebastian Ghita a fost prins si retinut la Belgrad. El s-a legitimat cu documente false. Politistii romani au colaborat cu omologii lor din 10 state pentru prinderea fostului deputat

Ghita este in custodia politiei din Belgrad, urmand sa se desfasoare procedurile de extradare, dar dupa ce autoritatile sarbe vor finaliza ancheta privind actele false folosite de fostul deputat, a declarat ministrul de interne, Carmen Dan, la Realitatea TV."In urma activitatilor investigative complexe si a informatiilor furnizate de Directia Operatiuni Speciale si Directia de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Romane, in cursul acestei nopti, in Belgrad, a fost localizat si retinut, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian.Multumim reprezentantilor institutiilor de aplicare a legii din Serbia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Turcia, Muntenegru, Croatia, Austria, Italia si Franta, precum si partenerilor interni, pentru cooperarea in acest caz. Schimbul de date si informatii a avut loc prin CCPI, ENFAS si PNR", scrie un comunicat la IGPR.Sebastian Ghita era sub control judiciar si avea interdictie de a parasi tara. Omul de afaceri urmeaza sa fie extradat.Pe numele lui Sebastian Ghita au fost emise doua mandate de arestare in lipsa.Sebastian Ghita a fost trimis in judecata in doua dosare penale, cel in care mai sunt acuzati fosti sefi din Politie si Parchet din Prahova si un altul in care este judecat alaturi de fostul primar al Ploiestiului Iulian Badescu.De asemenea, Sebastian Ghita mai este urmarit penal si in alte doua dosare de coruptie, respectiv cel privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania in 2012 si cel in care cumnatul fostului premier Ponta Iulian Hertanu este acuzat de fraude cu fonduri europene si alte infractiuni, in acesta din urma fiind cercetati si fostul sef al CJ Prahova Mircea Cosma, precum si fiul acestuia Vlad Cosma.In 10 ianuarie, un complet de la instanta suprema a emis un mandat european de arestare pe numele lui Sebastian Ghita, omul de afaceri fiind dat si in urmarire internationala, prin Interpol. Ghita a disparut in 21 decembrie 2016 si a fost initial dat in urmarire nationala dupa ce a incalat termenii controlului judiciar.