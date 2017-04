Olguta Vasilescu, totul despre consultantii fiscali: Vor avea un cabinet propriu, un program zilnic fix si venituri medii de 10 mii de lei care provin din 3 surse/ "Nu vom avea costuri suplimentare fiindca se reduce personalul de la ghisee"

o Consultantul fiscal va fi o persoană de specialitate care va gestiona toate problemele fiscale ale unei gospodării.o Va fi un fel de „Medic fiscal de familie” (la fel cum medicul de familie se ocupă de problemele de sănătate, consultantul fiscal se va ocupa de problemele fiscale).o Principalele sale atribuții vor fi:o Completarea declarației anuale de venit pe gospodărie, în numele membrilor gospodăriei.o Depunerea declarației anual de venit global.o Efectuarea plăților tuturor obligațiilor fiscale ale membrilor familiei către administrațiile și instituțiile publice centrale sau locale. Vor înlocui definitiv ghișeele pentru persoanele fizice.o Va face recomandări privind gestionarea economiilor sau plasamentul acestora în diverse forme de investiții (conturi de economii bancare, plasamente pe bursă etc.)Câte gospodării gestionează?Un consultant fiscal va gestiona circa 200 de gospodării în urban și circa 250-300 în mediul rural.Plata lor va fi asigurată de către Guvern, după modelul medicilor de familie. Consultații vor avea trei surse de venit (care îi pot asigura o sumă totală de până la aproximativ 10.000 lei/lună):1) Un venit per capita, corespunzător numărului de persoane din gospodăriile pe care le gestionează;2) Un venit din comisioanele încasate pentru plățile făcute în numele gospodăriilor către instituțiile publice de stat. Acest comision va fi cuprins între 2% și 5% din valoarea plății și va cădea în sarcina instituției publice către care se face plata.3) Un venit din comisioanele plătite în numele gospodăriilor către diverși operatori privați (ex. furnizorii de utilități) care vor dori să își colecteze veniturile prin intermediul consultanților fiscali. Aceste comisioane vor fi în sarcina operatorului privat.Când se va face arondarea gospodăriilor la consultanții fiscali?Până cel târziu la data de 1 decembrie 2018.Cum se va face arondarea?La sediile și pe site-urile primăriei din localitate va fi afișată lista consultanților fiscali din localitate. Până la data de 1 decembrie 2018, fiecare familie va putea să își aleagă unul dintre consultanții fiscali arondat la localitatea de domiciliu. După această dată, arondarea se va face aleatoriu prin calculator.o O familie are libertatea de a opta între mai mulți consultanți fiscali, însă doar din lista din localității de domiciliu. Nu poate opta pentru consultanți din altă localitate.Această sarcină va reveni Guvernului care va asigura selecția și pregătirea etapizată a consultanților fiscali. Aceștia trebuie să aibă studii de specialitate în domeniu. Cei mai mulți vor proveni din sectorul de stat și din rândul absolvenților care vor fi atestați pentru această profesie.Nu vor exista costuri suplimentare, pentru că se va reduce personalul de la ghișeele instituțiilor publice.Va lucra după același model ca și medicul de familie. Va avea un cabinet propriu și un program zilnic fix, în cadrul căruia va acorda consultații pentru gospodăriile pe care le are în gestiune. În cadrul acestui program poate primi bonurile fiscale, poate face plăți, poate completa declarațiile fiscale etc.Ce obținem in viitor, după aplicare?o Vor fi aduși mai mulți români în clasa de mijloc (scad impozitele pentru cei cu salarii mai mici)o Se elimină ghișeele! Se elimină birocrația pentru cetățeni! (toate plățile fiscale și depunerile de declarații fiscale vor fi făcute de consultanții fiscali).o Vor fi stimulate serviciile din sectorul privat – un sprijin major pentru antreprenorii care vor oferi servicii de educație, sănătate, asigurări de viață sau de bunuri, construcții etc.o Vor fi fiscalizate mai multe servicii din sectorul privat. Gospodăriile vor fi interesate să lucreze cu cei care eliberează facturi sau bonuri fiscale. Vor crește veniturile la bugetul de stat.o Statul va obține venituri consistente din eliminarea economiei negre. Cu acești bani vor putea fi susținute în continuare creșterile de salarii, reducerile de taxe și crearea de locuri de muncă.