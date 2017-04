Actual de Cluj: Era on-line la urbanism a inceput. S-a emis primul certificat de urbanism on-line

Primarul Emil Boc a anuntat ca, deocamdata, a semnat primul certificat de urbanism on-line. Acesta a fost emis intr-o zi. "Primaria Municipiului Cluj-Napoca, in urma depunerii solicitarilor in format electronic, emite certificate de urbanism si alte documente in materie de urbanism in format electronic. Primul certificat de urbanism a fost solicitat in data de 11 aprilie si a fost emis in 12 aprilie. Pe aceasta cale dorim sa scurtam timpul de emitere a documentatiilor de urbanism, iar cetatenii sa economiseasca timp si bani", a subliniat primarul. Boc a mai spus ca este pregatit pentru aceasta etapa, inclusiv cu semnatura electronica care este necesara si din partea celor care solicita emiterea de acte de urbanism in format electronic.Citeste restul articolului pe Actual de Cluj