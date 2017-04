Ministrul Transporturilor vrea sa faca un clasament al celor mai serioase firme

Propunerea ministrului transporturilor vine ca urmare a rezilierii contractului cu firma Eko Insaat Ve Tic As din Turcia, desemnata sa construiasaca soseaua de centura a municipiului Bacau."Mi-as fi dorit foarte mult sa vin la Bacau si sa vad ca evolutia lucrarilor la soseaua de centura mergea in ritmul in care ne am fi asteptat. Din pacate am fost nevoit sa iau o masura care se impunea, si anume sa sanctionez prin rezilierea contractului o firma neserioasa, care a avut tot creditul din partea statului roman. I s-au alocat bani in avans, dar mobilizarea a fost una foarte slaba. Nu voi mai tolera ca asemenea evenimente sa mai aiba loc in Romania si daca voi vedea ca nu e suficienta vointa pentru realizarea lucrarilor, nu voi mai astepta un an, doi, pentru rezilierea contractului", a declarat Razvan Cuc, care a adaugat ca a pus firma din Turcia pe "lista neagra".Ministrul Transporturilor a anuntat, in premiera, ca, plecand de la acest caz din municipiul Bacau, va alcatui un clasament al celor mai serioase firme din tara. In acelasi timp, ministrul Razvan Cuc a spus ca "actualul guvern doreste sa promoveze mai mult firmele din Romania".