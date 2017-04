DNA: Propunerile formulate in proiectul de modificare a codurilor penale - oportune, dar se impun unele observatii

'Directia Nationala Anticoruptie considera ca propunerile formulate sunt in cea mai mare parte oportune, dar ca se impun unele observatii de natura tehnica, ce au fost transmise catre Ministerul Justitiei', a raspuns joi DNA, la solicitarea Agerpres.Parchetul General anunta, pe 12 aprilie, ca apreciaza ca oportune si in acord cu deciziile Curtii Constitutionale propunerile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de modificare si completare a codurilor penale si a Legii privind executarea pedepselor.'In urma analizei si studiului proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum si pentru completarea articolului 79 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, Ministerul Public apreciaza propunerile facute de Ministerul Justitiei ca fiind oportune si in acord cu deciziile Curtii Constitutionale', se arata intr-un comunicat al Parchetului General.Parchetul General preciza ca a formulat un punct de vedere ce contine observatii preponderent de tehnica legislativa.'Ministerul Public isi exprima convingerea ca forma promovata de catre autorul propunerii de act normativ va fi agreata si de ceilalti actori implicati ulterior in procesul de legiferare', mai spunea Parchetul General.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, declara, pentru AGERPRES, la inceputul lunii aprilie, ca a trimis la CSM, PICCJ, DNA si DIICOT proiectul de lege privind modificarea codurilor penale pentru punerea de acord cu deciziile Curtii Constitutionale.'Este vorba de legea de modificare a Codului penal si de procedura penala pentru punerea de acord cu deciziile Curtii Constitutionale, dar si transpunerea unei directive din 2014 privind confiscarea extinsa. In cazul directivei era depasit termenul de transpunere, ne-a notificat Comisia si ne-a bagat in procedura prealabila de infringement', a precizat la acea data Tudorel Toader.El a adaugat ca le-a dat termen pentru formularea unor eventuale propuneri reprezentantilor acestor institutii pana pe 13 aprilie.Totodata, ministrul Justitiei a anuntat ca, dupa ce va primi punctele de vedere, va publica proiectul de lege pe pagina de internet a ministerului, il va pune in dezbatere publica pentru 30 de zile si va organiza doua intalniri 'cu cine vrea sa vina'.