DIICOT a clasat dosarul familiei din Carei acuzata ca si-a pus copiii sa asambleze oua Kinder

'Prin ordonanta din data de 7.04.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Satu Mare au dispus clasarea cauzei cu privire la savarsirea infractiunii de trafic de minori. In urma cercetarilor efectuate in cauza, s-a constatat ca nu au fost sesizate aspecte care sa ridice suspiciunea ca ar exista un pericol iminent care sa puna in primejdie viata, securitatea fizica, psihica si integritatea copiilor in cauza prin prisma unei exploatari prin munca de catre parintii acestora. Din analiza starii de fapt si a probelor administrate in cauza, rezulta ca nu s-a exercitat de catre parintii minorilor niciun abuz asupra copiilor care sa puna in primejdie viata, securitatea fizica si psihica, integritatea lor prin prisma unei exploatari prin munca sau a altei forme de exploatare', se arata intr-un comunicat al DIICOT transmis joi.Procurorii sustin ca parintii se implica in mod responsabil in cresterea si dezvoltarea armonioasa a copiilor, depunand eforturi pentru a le oferi un mediu familial adecvat, minorii simtindu-se in siguranta alaturi de ei.'Se poate astfel observa caracterul tendentios al cotidianului britanic 'The Sun', acesta urmarind sa promoveze senzationalul, in detrimentul informatiilor documentate si reale', mai spun procurorii.In consecinta, DIICOT anunta ca in acest dosar 'este incident cazul de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale prevazut de art.16 alin.(1) lit.a, respectiv fapta nu exista'.In luna noiembrie 2016, procurorii DIICOT au demarat o ancheta in legatura cu aspectele semnalate in ziarul britanic 'The Sun' despre situatia unei familii din orasul Carei, care si-ar fi pus copiii la munca si cate 13 ore pe zi la asamblarea unor oua cu jucarie.In reportajul respectiv aparea o familie de romani formata din mama, tatal, fiul in varsta de 11 ani si fiica de 6 ani, care asamblau oua de jucarie. Jurnalistii britanici vorbeau in reportaj de 'sclavii minori' din Romania platiti cu 20 de lei pentru 1.000 de oua cu surprize. Jucariile erau trimise la o fabrica din Carei, dupa care ajungeau in Ungaria, unde erau invelite in ciocolata.'Este munca de sclavi, dar ce am putea sa facem altceva, nu avem nicio oportunitate. Atunci cand vezi modul in care traim aici trebuie sa intelegeti de ce este visul nostru sa mergem in Marea Britanie', declara tatal copiilor pentru 'The Sun'.