UPDATE Marius Andruh, seful institutiei care judeca acuzatiile de plagiat, ar putea fi schimbat din functie/ Ministrul Pavel Nastase sustine ca nu a luat inca o decizie, dar masurile care se impun la CNATDCU vor fi luate

UPDATE

Pe de alta parte, aceleasi surse guvernamentale au declarat pentru HotNews.ro ca la nivelul Ministerului se cauta solutii pentru inlocuirea din functie a lui Andruh cu presedintele Academiei Romane, Ionel Valentin Vlad, un loial al PSD. Nu e clar cum ar putea Ministerul Educatiei sa il schimbe din functie pe Andruh, un chimist cu reputatie de intransigent. El a fost ales in functie de forumul de conducere al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) si nu ar putea fi demis decat printr-o decizie a aceluiasi for, si nu printr-o decizie a Ministerului Educatiei."Fac o evaluare interna, am avut o discutie privind activitatea dansului, el a recunoscut ca nu a facut anumite lucruri la CNATDCU. NU am o problema cu dl Andruh, am o problema cu derularea procedurilor la CNATDCU. Nu am luat inca o decizie, dar masurile care se impun vor fi luate" a declarat Nastase pentru HotNews.ro.***Marius Andruh a condus consiliul general al CNATDCU si in 2012, cand institutia a decis ca lucrarea de doctorat a fostului premier Victor Ponta a fost plagiata.Andruh este unul dintre semnatarii apelului public prin care mai multi profesori universitari, membri ai comunitatii academice a Universitatii din Bucuresti, au cerut apararea statului de drept in Romania imediat dupa ce Guvernul Grindeanu a adoptat celebra OUG 13, calificata drept "politica anti- romaneasca".CNATDCU este o institutie esentiala pentru mediul universitar, fiind practic gardianul corectitudinii academice. Ea a primit in ultimii ani o atentie uriasa din partea clasei politice, date fiind verdictele de plagiat pe banda rulanta in cazul unor demnitari de rang inalt precum Gabriel Oprea, Petre Toba, Florentin Pandele.Ministrul Pavel Nastase nu a raspuns apelurilor si mesajelor pentru a-si spune punctul de vedere.