Peste sase mii de turci din Romania, asteptati sa voteze la referendumul privind sporirea prerogativelor prezidentiale

"Sectiile din strainatate vor finaliza procesul de votare duminica seara. Doar cele de la punctele de frontiera vor deschise in continuare. Voturile de aici vor fi preluate luni de curieri speciali si predate la aeroport reprezentantului Consiliului Electoral Suprem (YSK) din Istanbul). In acest an, avem o aplicatie noua. La solicitare anterioara a cetatenilor nostri, s-a decis integrarea sistemului electoral din strainatate intr-un sistem electoral international unic. Astfel, daca, de exemplu, un cetatean inregistrat in Germania doreste, va putea folosi votul aici. Exact, va putea sa voteze si aici in Bucuresti. Noi credem ca sistemul adoptat de catre CES va creste participarea la vot in strainatate.", a declarat ambasadorul Turciei in Romania, Osman Koray Ertaş, intr-un interviu pentru Litoral TV.Duminica, 16 aprilie, turcii sunt chemati la urne pentru a decide asupra modificarilor constitutionale propuse de Partidul Justitiei si Dezvoltarii (APK) si sustinute de Partidul Miscarii Nationaliste (MHP). Cea mai importanta modificare propusa este schimbarea prerogativelor presedintelui, in sensul concentrarii puterii executive in jurul institutiei prezidentiale. Altfel spus, functia de prim-ministru ar putea fi eliminata, iar presedintele ar putea numi si destitui vice-presedintii si ministri.Potrivit ambasadorului , din cei aproximativ 15.000 de cetateni turci care locuiesc in Romania, peste 6.300 s-au inregistrat pentru a putea vota la aceasta consultare populara.