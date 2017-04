Airbus Helicopters si IAR Brasov au semnat un acord de cooperare exclusiva pentru producerea elicopterului H215M in Romania

"Suntem mandri ca am semnat acest acord de exclusivitate care este, de altfel, rezultatul a aproape 50 de ani de cooperare intre IAR si Airbus Helicopters", a spus Neculai Banea, directorul general al IAR. "IAR a construit aproximativ 360 de elicoptere sub licenta datorita parteneriatului de succes cu Airbus Helicopters si abia asteptam sa ne implicam in personalizarea si producerea elicopterului H215M", a mai spus Neculai Banea."Acordul este o etapa importanta in efortul de a construi un parteneriat european in domeniul apararii. Suntem convinsi ca relatia aceasta va mai dura 50 de ani si ca H215M va corespunde total necesitatilor Armatei romane", a spus Olivier Michalon, Senior Vice President pentru Europa al Airbus Helicopters.In septembrie 2016 Airbus a inaugurat la Ghimbav noua sa fabrica de elicoptere in prezenta presedintelui francez Francois Hollande si a premierului roman Dacian Ciolos.La inceputul anului oficialii companiei europene sustineau ca un contract cu statul roman este esential pentru demararea productiei la noua fabrica de la Ghimbav ce ar avea o capacitate maxima de 15 elicoptere pe an."Nu pare mult, dar in realitate este. 15 elicoptere (pe an) reprezinta mult. Daca iei in calcul urmatorii 30 de ani, pentru ca investitia este pe 30 de ani, sunt 450 de elicoptere. Este mult, mai ales in cazul unor elicoptere de aceasta dimensiune si complexitate. Pentru a produce 15 elicoptere, avem nevoie sa avem vizibilitate pentru urmatorii patru-cinci ani", a declarat Olivier Michalon, vicepresedinte senior pentru Europa in cadrul Airbus Helicopters, intr-o discutie cu jurnalistii romani.Reprezentantii Airbus Helicopters spun ca orice comanda din partea Romaniei poate fi o optiune, fie din partea Armatei sau a Ministerului de Interne, dar se gandesc in primul rand la inlocuirea elicopterelor Puma ale aviatiei militare, dintr-o generatie veche de 45 de ani, chiar daca unele au fost modernizate la standadul SOCAT."Daca te uiti la necesitatile din Romaniei - si nimeni nu stie mai bine decat ministerele despre numarul necesar de elicoptere -, estimarea noastra este ca, pentru modernizarea intregii flote militare (a Romaniei n.r.), este nevoie de 40-50 de aparate", a spus Michalon.Reprezentantii Airbus Helicopters spun, insa, ca modernizarea flotei de elicoptere lmilitare se poate face in timp."Poate fi un prim contract, de cinci elicoptere pe an pentru Romania, iar celelalte zece elicoptere pe an (din capacitatea uzinei, n.r.) vor fi acoperite de piata de export", a explicat Michalon.Pretul unui aparat H215 este diferit in functie de dotarea cu echipamente, dar reprezentantii producatorului scot in evidenta flexibilitatea modelului, care poate fi folosit atat pentru transport de trupe, de personal civil sau de echipe de comando, cat si pentru supraveghere aeriana, suportul infanteriei la sol sau chiar pentru lupta antisubmarin.Un nivel de 20 milioane euro pentru un aparat poate fi considerat un prim reper, dar pretul depinde de echipamentele instalate si de numarul de aparate comandate.""Pretul va fi proportional cu cerintele guvernului roman. Nu stim ce echipamente vor dori instalate. Pot fi foarte simple, si vor costa mai putin, dar pot fi echipamente foarte complexe, si pretul va fi mai mare de 20 de milioane de euro", a subliniat Michalon.Airbus considera ca, pentru Romania, avantajul proiectului ar fi atat militar, cat si economic."Avem oportunitatea de a incepe un nou ciclu, un ciclu cu adevarat industrial, in jurul modelului H215. Ambitia noastra nu este numai de a produce elicoptere in Romania pentru Romania, nici nu stiu daca afacerea ar fi foarte sustenabila, ambitia noastra este ca Romania sa devina un centru de excelenta pentru H215 si sa exporte acest model in intreaga lume", a declarat Olivier Michalon.