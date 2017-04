​​HARTA INTERACTIVA Cati turisti straini au vizitat Romania in 2016. Statistica pe fiecare judet

Capitala a fost vizitata anul trecut de peste un milion de turisti straini, o crestere cu circa 12% fata de 2015. In 2016, Bucurestiul a castigat peste 112.000 de turisti noi fata de anul precedent, arata datele Institutului National de Statistica.Dupa Capitala, cei mai multi turisti straini au ales in 2016 sa viziteze Brasovul si Sibiul. Ambele judete au inregistrat cresteri semnificative fata de 2015. Judetul Brasov a castigat peste 20.000 de turisti noi in 2016 (+13%), in timp ce Sibiul a adus peste 30.000 de turisti straini (+29%).- 1.104.515 de turisti (+11.35%)- 178.721 de turisti (+12.93%)- 142.854 de turisti (+29.23%)- 101.048 de turisti (+10.48%)- 100.391 de turisti (+13.39%)Tot o crestere fata de 2015 au inregistrat si judetele Timis si Cluj care au fost vizitate fiecare de peste 100.000 de turisti din strainatate. Alte cresteri in preferintele vizitatorilor straini au inregistrat judetele Constanta, Arad, Hunedoara, Bacau, Galati, Mehedinti si Tulcea, insa nu se poate vorbi de cresteri semnificative.La polul opus se afla judetele Mures, Dolj, Olt, Calarasi, Giurgiu, Botosani si Teleorman care au pierdut turisti intre 2015 si 2016. Cea mai mare pierdere a inregistrat-o judetul Mures care a inregistrat in 2016 cu aproximativ 7.000 de turisti mai putin fata de anul precedent. Pe locul doi se afla judetul Dolj care a "pierdut", in aceeasi perioada, aproximativ 4.000 de turisti.Constante in preferintele turistilor straini sunt judetele Prahova, Covasna, Braila, Vaslui, Gorj si Ialomita unde numarul turistilor din strainatate a ramas asemanator cu cel din anul 2015.Un rezultat mai slab l-a inregistrat judetul Constanta, cu doar 61.000 de turisti straini, mai putini decat in judete precum Prahova, Mures sau Bihor.-1.230 de turisti (-16.8%)- 1957 de turisti (-22.74%)- 2.014 de turisti (-9.73%)- 2.337 de turisti (+20.78%)- 3.044 de turisti (+1.33%)