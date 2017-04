Preşedintele Klaus Iohannis a transmis joi Ministrului Justiţiei cererea de urmărire penală a domnului Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicațiilor, pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu, transmite Administratia Prezidentiala. Iohannis a dat curs astfel solicitarii DNA - via Parchetul General.DNA vrea urmarirea penala a lui Gabriel Sandu in dosarul Microsoft 3. Sandu a fost deja condamnat definitiv in dosarul Microsoft 1 pentru fapte de coruptie.