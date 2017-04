Clipul zilei: Realizatorul John Oliver despre IRS, visul american al PSD-ului si al Olgutei Vasilescu

IRS Foto: Hotnews

Lia Olguta Vasilescu a declarat ca impozitul pe gospodarie "e sistemul american". "Fiscalizam totul, veti cere chitanta de peste tot pentru a putea deduce cheltuiala", spune ministrul. Viorel Stefan anunta ca pentru a face acest sistem de impozitare sa functioneze e nevoie de 35 de mii de consultanti fiscali pe care sa-i plateasca cu un salariu mediu de 10 mii d elei, adica 4,2 miliarde de lei pe an (aproape 1 miliard de euro pe an).E chiar atat de grozav visul american al PSD-ului cu impozitul global in conditiile in care americanii s-au saturat de cozi si birocratie, iar Trump a anuntat un set important de masuri pentru reformarea lui?Ce inseamna IRS-ul american? Cel mai bun raspuns l-a dat celebrul realizator John Oliver in emisiunea sa.