Planul faraonic al lui Dragnea: Cum vrea PSD sa angajeze 35.000 de consultanti fiscali platiti cu 4,2 miliarde de lei (circa 1 miliard de euro)

Guvernul va angaja circa 35.000 de consultanti fiscali care sa-i ajute pe contribuabili sa-si completeze declaratiile fiscale dupa ce Romania va trece din 2018 la impozitul pe venitul global, a anuntat ministrul Finantelor. Viorel Stefan a mai spus ca onorariul mediu pentru un consultant va fi de circa 10.000 lei lunar, ceea ce inseamna o cheltuiala pentru statul roman de 350 milioane lei lunar, adica 4,2 miliarde de lei anual (aproape 1 miliard de euro). Adica o suma comparabila cu bugetul pe un an al Bucurestiului.Viorel Stefan a mai spus miercuri atat intr-o conferinta de presa la Guvern, cat si la Antena 3, ca fiecare consultant fiscal ar urma sa gestioneze declaratiile fiscale pentru circa 200 de gospodarii.Viorel Stefan nu a explicat de unde ar proveni sumele uriase necesare statului pentru a plati armata de consultanti fiscali.In ceea ce priveste provenienta acestei armate de 35.000 de consultanti, Stefan a avansat cateva optiuni: o parte din angajatii actuali ai Fiscului (nu e clar cine mai ramane la ANAF sa si colecteze bani la buget), dar si conversia unor consultanti care acum lucreaza pentru companii.De remarcat ca aceasta potentiala crestere cu 4,2 miliarde de lei a cheltuielilor statului in 2018 ar veni pe fondul scaderii cotei de impozitare de la 16% la 10%, precum si la impunerea unui impozit 0% pentru cei cu venituri sub 2.000 de lei lunar.Mecanismul de globalizare a veniturilor si impozitarea venitului global nu va putea sa functioneze fara o asistenta de specialitate si, atunci, vom introduce si vom promova institutia consultantului fiscal, dar nu un consultant fiscal pe care contribuabilul sa-l angajeze, statul isi asuma aceasta obligatie de a angaja consultanti fiscali care sa-si ofere serviciile in mod gratuit tuturor contribuabililor, care vor trebui sa faca aceasta declaratie de impozit pe venitul global. ( sursa: guvern Ne-ar trebui cam 35.000 de consultanti fiscali, in ideea ca un consultant ar putea sa asiste in medie 200 de gospodarii, ceea ce este fezabil. Ii asigura si un onorariu suficient de tentant, poate sa se daca pana la 10.000 lei, pe medie. ( Viorel Stefan la Antena 3).Ministrul Viorel Stefan a explicat la Antena 3 ca fiecare consultant fiscal va functiona la fel ca un medic de familie: va fi platit de catre stat, va asigura consultanta gratuita, va intocmi fisa de impozit si tot el va plati taxele ducand astfel la disparitia cozilor, dar iti va oferi si consultanta extinsa despre cum sa iti investesti banii (bursa, actiuni, fonduri de pensii etc.) sau sa iti protejezi investitiile. Ministrul de Finante spune ca va fi nevoie de circa 35 de mii de consultanti fiscali si spera sa atraga personal din domeniul privat oferind venituri tentante in jur de 10 mii de lei.