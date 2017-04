Sferturile Ligii Campionilor: Real a invins Bayern, scor 2-1. Dubla Ronaldo; Atletico a trecut de Leicester, scor 1-0

Formatia Real Madrid a castigat, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1, meciul sustinut in compania echipei Bayern Munchen, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor. Tot in sferturi, Atletico a invins Leicester, scor 1-0, potrivit News.ro.Pentru Bayern a marcat Vidal, in minutul 25, iar pentru Real a punctat Cristiano Ronaldo, in minutul 47 si 77.Arturo Vidal a ratat o lovitura de la 11 metri in minutul 45, iar Bayern a evoluat cu un jucator mai putin din minutul 61, cand a fost eliminat Javi Martinez.Atletico s-a impus in meciul de la Madrid cu Leicester, scor 1-0, prin golul lui Griezmann, din minutul 28.Marti, Juventus Torino a trecut de FC Barcelona, scor 3-0, iar miercuri AS Monaco a invins Borussia Dortmund, scor 3-2.Partidele retur sunt programate saptamana viitoare.