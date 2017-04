Sorin Grindeanu i-a cerut ministrului de interne sa rezolve problema cozilor de la punctele de frontiera, formate de romanii care se intorc in tara de sarbatori

Premierul Sorin Grindeanu i-a cerut ministrului de Interne, Carmen Dan, sa se deplaseze la punctele de trecere a frontierei si sa gaseasca solutii pentru a rezolva problema cozilor formate de romanii care se intorc in tara de sarbatori. Grindeanu i-a mai solicitat sa ia legatura cu partenerii din Ungaria pentru a gasi solutii."Nu vreau sa intram in detalii, poate aveti un dialog si cu Ministerul Afacerilor Externe in legatura cu partenerii nostri din Ungaria, acolo sunt cozile cele mai mari, si cu ajutorul lor sa aveti un dialog cu cei din Ungaria. Si eu cred ca cel mai bine e sa va duceti acolo. Il luati si pe seful Politiei de Frontiera si va duceti in zilele urmatoare, poate chiar maine sa vedeti la fata locului care e situatia", a spus Sorin Grindeanu.Acesta a precizat ca timpul de asteptare la frontiera a ajuns la doua ore si ca ar urma sa creasca zilele urmatoare, daca nu se iau masuri.Carmen Dan sustine ca exista un plan de masuri pe care il are in implementare. "In acest plan eu am trecut si aceste deplasari, ale mele, personal, in punctele de trecere a frontierei pe care le-am identificat cu probleme", a mai spus Carmen Dan.