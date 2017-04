Instanta suprema: Conducerea unui tractor pe drumurile publice de catre o persoana fara permis nu este infractiune

Instanta suprema a fost sesizata de Curtea de Apel Timisoara pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, intr-un dosar in care un barbat (Ion Ilie Creinicean) a fost achitat de Judecatoria Deta pentru savarsirea infractiunilor de punere in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat si conducerea unui vehicul fara permis de conducere, prevazute de art 334 alin.1 si art.335 alin.1 din Codul penal.Magistratii de la Curtea de Apel Timisoara au solicitat instantei supreme pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept cu urmatorul enunt: "in ce masura tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice devine asimilat autovehiculului, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neinregistrat, potrivit legii, sau de catre o persoana care nu poseda permis de conducere intruneste conditiile de tipicitate a infractiunilor prevazute de art.334 alin. 1 din Codul penal, respectiv art. 335 alin.1 din Codul penal".ICCJ a admis sesizarea si a decis ca nu constituie infractiune conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neinmatriculat/neinregistrat sau de catre o persoana care nu poseda permis de conducere."In interpretarea notiunii de 'autovehicul', prevazuta de art. 334 alin.1 din Codul penal si art. 335 alin.1 din Codul penal, raportat la art. 6 pct.6 si pct.30 din OUG nr.195/2002, modificata si completata prin OG nr.21/26.08.2014, conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neinmatriculat/neinregistrat potrivit legii sau de catre o persoana care nu poseda permis de conducere nu intruneste conditiile de tipicitate ale infractiunilor prevazute de art.334 alin.1 din Codul penal, respectiv, de art.335 alin.1 din Codul penal. Obligatorie de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, potrivit dispozitiilor art.477 alin.(3) din Codul de procedura penala. Pronuntata in sedinta publica, 12 aprilie 2017", se arata in decizia instantei.Art. 334 alin.1 prevede: "Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neinmatriculat sau neinregistrat, potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la trei ani sau cu amenda".Art. 335 alin.1 stipuleaza: "Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu inchisoarea de la unu la cinci ani".Amintim ca, martea trecuta,a articolului 335 alineatul 1 din Codul penal, constatand ca in acesta nu se incrimineaza si fapta de conducere fara permis pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, ci doar a unui autovehicul sau tramvai.