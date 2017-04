UE a inceput o investigatie privind Ungaria din cauza legii ce ataca universitatea finantata de Soros

Vicepresedintele CE Frans Timmermans a anuntat ca aceasta ancheta va fi finalizata "cat mai rapid posibil" si ca CE va analiza ce masuri sa ia pana la sfarsitul lui aprilie, in saptamana in care este prevazut un summit al sefilor de stat si de guverne ai statelor membre la Bruxelles.In cadul anchetei va fi examinat orice eventual impact negativ pe care legea il are supra principiilor Uniunii cu privire la libertatea circulatiei bunurilor, serviciilor, capitalurilor si persoanelor, a precizat Timmermans.Aceasta initiativa a amplificat frustrarea UE fata de regimul premierului Viktor Orban, care se afla la putere de sapte ani, o perioada in care a promovat politici contrare idealurilor europene ale cooperarii."Unde vreti sa fiti in aceasta Uniune Europeana?", a intrebat Timmermans, referindu-se la semnarea de catre Orban, la summitul european de acum doua saptamani, a unei declaratii cu privire la o Uniune unita, dupa care a lansat o noua consultare nationala cu deviza "Sa oprim Bruxellesul"."Ce dracu' se intampla?", a intrebat Timmermans .Orban actioneaza de mult timp sa transforme Ungaria intr-o democratie "iliberala", in care majoritatea isi impune regulile minoritatii, iar reglementarile nationale prevaleaza asupra standardelor europene in anumite domenii.Soarta CEU cristalizează această dezbatere.Orban consideră ceea ce reprezintă Soros drept o antiteză politică, favorabilă globalizării şi contrară valorilor sale ungureşti. El se opune susţinerii de către miliardarul de origine unagră a unor ONG-uri ca Transparency International, pe care premierul populist şi antieuropean le consideră o încercare ilegitimă de influenţare a politicilor sale."CEU a fost o perlă a coroanei Europei Centrale în formarea noii generaţii de lideri europeni care consideră Estul şi Vestul denumiri geografice şi nu denumiri morale ori politice", a subliniat Timmermans.