Sorin Grindeanu critica Ministerul Justitiei pentru ca nu a avizat transferul portului si falezei din Tulcea sub controlul Consiliului Judetean

"Vreau sa aveti fiecare dintre dumneavoastra discutii in interiorul institutiilor pe care le conduceti, ale ministerelor, ale agentiilor, sa nu fie o frana in acest proces de descentralizare pe care o sa-l facem si cu voia Ministerului Justitiei", a spus Grindeanu ironic.Acesta le-a transmis reprezentantilor Ministerului Justitiei sa viziteze faleza din Tulcea pentru a vedea cum arata. "Astazi as fi vrut sa trecem prin sedinta de Guvern ceea ce trebuia sa facem legat de faleza de la Tulcea si inteleg ca nu exista aviz de la Ministerul Justitiei. Poate merg domnii de la Ministerul Justitiei si doamnele, care nu si-au dat avizul, sa vada cum arata faleza de la Tulcea si de ce trebuie sa treaca la autoritatile locale", a sustinut Grindeanu.Faleza si portul Tulcea vor fi transferate din gestiunea Companiei Nationale "Adminstratia Porturilor Dunarii Maritime Galati", controlata in prezent de Ministerul Transporturilor, in administrarea Consiliului Judetean (CJ) Tulcea, a anuntat la sfarsitul lunii martie, la Tulcea, premierul Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres. "In perioada urmatoare, vom transmite faleza si portul in gestiunea CJ. Ne dorim ca acest tip de politica sa fie facut nu doar aici, ci peste tot in tara", a spus Grindeanu. Din 2012, presedintele Consiliului Judetean Tulcea este Horia Teodorescu (PSD).