Coada de tiruri de zece kilometri la Giurgiu - Ruse. Soferii nervosi claxoneaza pe DN 5

"Anul trecut asteptam si erau cozi pentru ca se lucra la Podul Prieteniei, acum sunt cozi pentru ca de la inceputul acestui an vinieta de calatorie pe drumurile din Bulgaria se poate achizitiona doar de la ghiseele din punctul de frontiera. Inainte puteam achizitiona vinieta si din benzinarii sau alte puncte volante, e greu si pentru noi sa asteptam cu orele la frontiera', a declarat un sofer de tir care asteapta sa ajunga la controlul de frontiera pe DN 5, in dreptul localitatii Remus, la aproximativ sapte kilometri de PTF Giurgiu-Ruse.Potrivit site-ului Politiei de Frontiera, timpul de asteptare la iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, este de aproximativ zece minute, dar acest timp este calculat pentru masinile ajunse in punctul de frontiera, cele care se aseaza acum la coada la aproximativ zece kilometri de frontiera au de asteptat si cate sase ore trecerea frontierei.