Turcia: Sondajele sugereaza ca 51-52% dintre turci vor vota la referendum in favoarea sporirii puterilor lui Erdogan

Votantii din Turcia merg la urne pe 16 aprilie pentru a decide daca ii ofera lui Erdogan noi puteri. Votul pentru turcii ce locuiesc in strainatate s-a incheiat duminica.O cercetare a firmei ANAR coteaza optiunea “da” la 52%, nehotaratii reprezentand circa 8%. Sondajul a fost realizat fata in fata cu peste 4.000 de persoane in 26 de provincii.De asemenea, un sondaj Konsesus plaseaza optiunea “da” la 51,2% dupa distribuierea votantilor nehogtarati. Cercetarea a fost realizata fata in fata cu 2.000 de persoane din 41 de provincii turcesti.