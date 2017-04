Drama ecologica: incendiile de padure s-au inmultit exponential in Romania

Astfel, in primul trimestru s-au inregistrat 129 de incendii de padure in fondul forestier administrat de Regia Nationala a Padurilor (Romsilva). Aceste incendii au afectat in total 592,3 hectare, pagubele fiind evaluate la 6.700 de lei. In comparatie, pe intregul an 2016 s-au inregistrat 135 de incendii de padure, care au afectat in total 452,9 hectare, pagubele ridicandu-se la 207.628 de lei.Cele mai multe incendii s-au produs in acest an in judetele Gorj, 37, Mehedinti, 22, si Alba, cu 17 incendii. Aproape 95% din incendii au fost provocate de focuri nesupravegheate.Romsilva recomanda supravegherea focului langa paduri, iar la plecare, verificarea stingerii acestuia. Romsilva administreaza 3,14 milioane de hectare fond forestier aflat in proprietatea publica a statului.