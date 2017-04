Lovitura de teatru in Colegiul Psihologilor: presedintele care fusese trimis in judecata de DNA a fost suspendat din functie

In locul lui Anitei, ca presedinte interimar a fost votata conf. univ. dr. Florinda Golu, presedintele comisiei de metodologie. Conducerea Colegiului a hotarat reluarea alegerilor pentru conducerea breslei psihologilor, potrivit comunicatului citat.Noua conducere a Colegiului arata ca situatia din filiala Bucuresti continua sa fie tensionata, acuzand fosta conducere ca a ocupat abuziv sediul Colegiului Psihologilor. In acest caz s-a cerut in justitie evacuarea fostei conduceri din sediu.