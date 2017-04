Inalta Curte accepta o solicitare a lui Dan Sova si trimite la CCR o sesizare privind abuzul in serviciu al angajatilor din companiile de stat

Initial, magistratii care judeca dosarul "Turceni - Rovinari" au respins, pe 10 februarie, cererea lui Sova, insa completul de cinci de la Instanta suprema i-a admis acestuia apelul si a fost de acord cu sesizarea CCR. Decizia este definitiva.La termenul din 10 februarie al procesului "Turceni - Rovinari", avocatul lui Sova, Aurel Ciobanu, a ridicat o exceptie de neconstitutionalitate a articolului 297 din Codul penal, care reglementeaza infractiunea de abuz in serviciu, raportat la articolul 175 alin. 1 lit. c Cod penal, referitor la functionarii din regiile si companiile cu capital de stat.Aurel Ciobanu a spus ca Dan Sova a fost trimis in judecata pentru o complicitate la abuz in serviciu, savarsit de Laurentiu Ciurel, fost director general al Complexului Energetic Rovinari.In opinia avocatului, proprietatea privata a statului este protejata diferit fata de cea a individului, iar un functionar dintr-o regie sau companie cu capital majoritar de stat, care a savarsit infractiunea de abuz in serviciu, este sanctionat mai dur comparativ cu alti functionari.Art. 297, alin. (1) din Codul penal prevede: "Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica".