Primarul din Alba Iulia a adresat Printului Charles o oferta de a primi titlul onorific de "Print al Transilvaniei"

Potrivit lui Moldovan, initiativa primarului Hava a plecat din dorinta de a creste vizibilitatea turistica a orasului si in contextul in care autoritatile locale au inceput demersurile de restaurare a palatului princiar din Alba Iulia, fosta resedinta medievala a principilor Transilvaniei.O parte a presei britanice a relatat ca Printului de Wales i-a fost oferit acest titlu onorific de catre primarul din Alba Iulia, fiind publicata si scrisoarea in limba engleza adresata acestuia. In scrisoarea respectiva se afirma ca e de inteles ca faptul ca este mostenitor al coroanei britanice este un job full time pentru Printul Charles si ca autoritatile din Alba Iulia nu se asteapta sa se mute permanent in Transilvania, dar ca acesta ar fi binevenit in palatul medieval princiar al fostilor conducatori ai Transilvaniei, aflat acum in proces de restaurare.Printul de Wales a efectuat in luna martie o vizita oficiala de trei zile in tara noastra. In prima zi, acesta a adus un omagiu soldatilor cazuti la datorie pentru tara si a fost decorat cu 'Steaua Romaniei' in Grad de Mare Cruce de catre seful statului, Klaus Iohannis, pentru activitatea pe care o desfasoara in Romania.In cea de-a doua zi, el a vizitat Muzeul Satului, s-a intalnit cu premierul Sorin Grindeanu, cu care a discutat, printre altele, despre situatia comunitatilor de romani din Regatul Unit si apoi a vizitat Parcul Natural Vacaresti. Urmatoarele opriri au fost la Patriarhie, la Palatul Elisabeta - unde s-a intalnit cu Principesa Margareta si Principele Radu - in Centrul Vechi al Capitalei, la Teatrul National si la Hospice Casa Sperantei, care a aniversat 25 de ani de activitate in Romania."Vizita Altetei Sale reprezinta celebrarea modalitatilor, de o diversitate imensa, prin care oamenii si organizatiile din Romania si Marea Britanie colaboreaza pentru a face lucruri bune", a precizat ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, intr-un interviu acordat Agerpres anterior vizitei Printului Charles.