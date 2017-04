Lobby-ul familiei Adamescu ajunge si in presa germana. Der Spiegel: Autoritatile romane manifesta o atitudine dura fata de un german

"Germanul care traieste in Anglia se teme ca va trebui sa moara in inchisoare in cazul in care un tribunal din Londra va aproba extradarea sa. Autoritatile bucurestene il cerceteaza pe barbatul de 38 de ani suspectandu-l de dare de mita si vor sa-l aduca in tara", scrie Der Spiegel, care nu intra insa in detaliile dosarului de coruptie.In schimb, Der Spiegel ia apararea pe fata familiei Adamescu: "Cazul Adamescu pare sa fie de alta natura: binele si raul nu apar aici clar precizate, asa cum o cere dezbaterea publica."Mai mult, articolul din Der Spiegel, semnat de Jorg Diehl, reproseaza autoritatilor germane ca nu se implica suficient in acest caz: "Desi Adamestii sunt cetateni germani din anii '80, guvernul federal a manifestat o surprinzatoare inactivitate fata de caz. Desi a existat un sprijin consular pentru Adamescu senior aflat la inchisoare, totusi pe plan diplomatic cazul nu s-a bucurat de o atentie mai mare. Intr-o scrisoare adresata avocatilor lui Adamescu, Ministerul german de Externe a precizat ca "evolutia ulterioara" cade in responsabilitatea autoritatilor britanice si romane. Cu toate acestea guvernul federal se angajeaza "in lupta impotriva coruptiei din intreaga lume".Der Spiegel noteaza in finalul articolului ca "la sfarsitul lui aprilie un tribunal londonez va lua o decizie cu privire la Alexander Adamescu. Acesta a afirmat ca in cazul in care va trebui sa se intoarca in Romania, nu va dura mult "pana cand voi fi inlaturat, iar copiii mei nu ar mai avea tata".Nu este prima data cand familia Adamescu reuseste sa-si faca lobby in presa internationala. In luna ianuarie, familia Adamescu a orchestrat o intreaga campanie de discreditare a luptei anticoruptie in presa londoneza. Dupa un articol in The Telegraph, a venit randul The Guardian sa publice un material de opinie pe aceasta tema. Textul este semnat de David Clark, autorul unui asa-zis raport care a circulat saptamana trecuta, despre justitia din Romania si despre "abuzurile" din cazul Adamescu. Separat, o alta publicatie europeana a descoperit calitatea lui Adamescu de "om de afaceri de origine evreiasca" si sugereaza un subtext antisemit in intreaga saga.Cu exceptia acestui ultim caz, niciunul dintre materiale nu prezinta independent portretele lui Dan si Alexander Adamescu, ci exclusiv prin prisma celor spuse de ei sau de apropiati ai lor. Sunt eliminate atat detalii relevante despre acuzatiile ce le-au fost aduse, cat si chestiuni precum implicarea lor in scandalul Black Cube, implicare pe care ei o resping categoric.Mentionam ca fiul lui Dan Adamescu, Alexander Adamescu, a organizat o intensa activitate de lobby in Marea Britanie in apararea sa, lansand acuzatii impotriva justitiei din Romania. Adamescu este acuzat ca se sustrage urmaririi penale in dosarul in care tatal sau a fost deja condamnat.Alexander Adamescu a fost prins la Londra in vara anului trecut, acesta fiind ridicat de la o conferinta unde se discuta despre "abuzurile autoritatilor romane pe seama mandatelor de arestare preventiva". A fost eliberat pe cautiune in iunie 2016, magistratii britanici urmand sa decida daca va fi extradat in Romania, unde s-a emis pe numele sau un mandat de arestare in lipsa sub acuzatia de dare de mita.Potrivit procurorilor, in cursul lunilor iunie si decembrie 2013, Bogdan Alexander Adamescu, impreuna cu tatal sau, a remis, prin intermediari, sumele de 15.000 euro respectiv 23.000 lei magistratilor Stanciu Ion si Roventa Elena, judecatori la Tribunalul Bucuresti - Sectia VII Civila pentru ca in schimb acestia sa dispuna, in dosare privind procedura insolventei, solutii favorabile unora dintre societatile la care actionar era Dan Adamescu.Dan Adamescu a decedat la sfarsitul lunii ianuarie. Omul de afaceri executa, din 27 mai, pedeapsa de patru ani si patru luni primita in dosarul in care a fost acuzat ca a mituit doi judecatori pentru pronuntarea unor solutii favorabile in dosare de insolventa ale unor firme ale sale.