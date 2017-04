Burcea (Paralela 45) spune ca fostul deputat Rizea ii datoreaza 4.000 de euro de doi ani: Isi schimba telefonul din doua in doua saptamani. A disparut ca magarul in ceata

"De aproape doi ani imi datoreaza aceasta suma. Mi-a cerut niste bilete de avion pe Nisa. Vreo zece bilete de circa 4.000 euro. Eu am aflat ulterior ca era o gasca intreaga din Romania care mergea la Monte Carlo. La momentul respectiv, Rizea era presedintele PSD Sector 5, deci am mers pe incredere intr-un deputat in Parlamentul Romaniei", a spus Burcea, pentru News.ro.Patronul Paralela 45 a mentionat ca a incercat pe diverse cai sa ajunga la Rizea ca sa isi recupereze banii, dar nu a reusit."Isi schimba telefonul din doua in doua saptamani. A disparut ca magarul in ceata. L-am vazut anul trecut anchetat de Politie, iar acum am scris o postare pe Facebook, pentru ca am vazut ca a mai dat teapa unui hotel", a precizat Burcea.Patronul agentiei de turism sustine ca l-a cunoscut pe fostul deputat PSD Rizea in anul 2015, pe litoral. "Nu il stiam bine, am avut una-doua intalniri. Dar cand lumea te stie deputat iti acorda un gir de seriozitate. Este un escroc in serie, am vazut ca a tepuit mai multa lume. El de la inceput nu a vrut sa plateasca. Il mai ia DNA-ul , il mai ascunde cate o luna", a adaugat Burcea, precizand ca nu a semnat niciun contract cu Cristian Rizea.Fostul deputat PSD Cristian Rizea si un prieten de-al sau, Ciprian Tirdea, care au candidat anul trecut din partea PRU la alegerile parlamentare, vor fi dati in judecata de administratorul unui hotel din Vaslui dupa ce acestia au stat, in timpul campaniei electorale, la un hotel din municipiul Vaslui, unde au mancat si baut, fara sa achite serviciile hoteliere in valoare totala de peste 43.000 de lei. Doi fosti candidati ai Partidului Romania Unita la alegerile parlamentare din 2016 , sunt acuzati de administratorul unui hotel din Vaslui ca au dat o gaura de 10.000 de euro, fiind cautati pentru a-si achita datoria, scrie iasilive.ro. Fostul deputat Cristian Rizea si George Ciprian Tardea ar fi locuit aproape o luna si jumatate la un hotel din centrul Vasluiului, in timpul campaniei electorale.In noaptea alegerilor parlamentare, cand au vazut ca nu au iesit deputati la Vaslui, cei doi si-ar fi pus pe furis hainele in masini si au fugit la Bucuresti, fara sa achite nota de plata. Administratorul hotelului estimeaza paguba la 43.000 de lei, adica in jur de 10.000 de euro.