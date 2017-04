Bihor: O angajata a unei firme de credite, injunghiata de un tanar ce a incercat sa o si inece

Agresorul, un tanar de 19 ani care a fugit dupa atac, a fost retinut, miercuri, iar femeia, insarcinata in luna a doua, se afla in spital, in stare buna.Cazul este cercetat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor care a anuntat, miercuri, ca a deschis o ancheta pentru tentativa de omor si a retinut un tanar de 19 ani din Rosiori acuzat ca, marti seara, ar fi injunghiat de mai multe ori cu un cutit o femeie in varsta de 32 de ani.Potrivit anchetatorilor, femeia lucreaza ca agent de colectare la o firma care ofera credite pe termen scurt si a mers, marti seara, sa se intalneasca cu tanarul in varsta de 19 ani, care este clientul firmei, pentru a incasa ratele restante.Cei doi s-au intalnit in Rosiori, in masina femeii, iar la un moment dat suspectul a atacat-o pe aceasta cu un cutit si a injunghiat-o la nivelul toracelui si picioarelor. Femeia a incercat sa scape de agresor, insa acesta a prins-o in afara masinii si ar fi incercat sa o inece intr-un canal colector din apropiere.Tanarul s-a speriat si a fugit in momentul in care a vazut in apropiere un grup de copii care se jucau, el fiind identificat si prins dupa cateva ore de la comiterea faptei.