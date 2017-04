Secretarul american al apararii: Nu exista nicio indoiala privind vinovatia guvernului sirian in cazul atacului chimic din Idlib

De asemenea, oficialii americani au acuzat Moscova de lansarea unei campanii de dezinformare in urma atacului chimic de la Khan Sheikhoun. Acuzatia este ca rusii incearca sa-i ascunda pe cei care sunt responsabili pentru tragedia de pe 4 aprilie, in care 87 de civili si-au pierdut viata, inclusiv 31 de copii din provincia Idlib.Presedintele Vladimir Putin a cerut marti lansarea unei investigatii complete a organizatiei contra proliferarii armelor chimice, sugerand ca Assad este victima unor acuzatii false cu privire la atacul chimic de la Khan Sheikhoun.De asemenea, liderul rus a sugerat ca oponentii rebeli se pregatesc pentru viitoare atacuri chimice pentru a incuraja interventia militara a Statelor Unite.Un oficial american a sustinut ca Moscova incearca "sa creeze confuzie in lume", in vreme ce Mattis a precizat ca vina ii apartine lui Assad."Nu exista nicio indoiala ca regimul sirian este responsabil pentru decizia de a ataca si pentru atacul in sine", a declarat secretarul Apararii in prima sa conferinta de presa de la Pentagon.De asemenea, acesta a reiterat amenintarea ca utilizarea armelor chimice va rezulta in noi actiuni militare din partea Statelor Unite: "Daca ei folosesc arme chimice, atunci ei vor plati un pret extrem de mare".Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite va vota miercuri o noua rezolutie, prin care se cere cooperarea regimului sirian la o ancheta privind presupusul atac chimic din provincia Idlib. Insa, diplomatii atrag atentia ca rusii ar putea sa blocheze prin veto rezolutia, asa cum au facut in ultimii ani cu orice rezolutie legata de conflictul sangeros din Siria.