Inregistrarea votantilor la referendumul pentru Brexit, afectata de un atac cibernetic ce ar fi putut fi realizat de Rusia sau China - raport parlamentar

Un raport al comisiei pentru administratie publica si probleme constitutionale din Camera Comunelor afirma ca parlamentarii britanici sunt foarte ingrijorati de acuzatiile privind inferente straine in votul de anul trecut pentru Brexit.Comisia nu a precizat cine ar putea fi responsabil, dar noteaza ca atat Rusia cat si China au folosit atacuri cibernetice bazate pe intelegerea psihologiei in masa si exploatarea slabiciunilor unor persoane.Autoritatile britanice au fost nevoite sa prelungeasca termenul-limita pentru inregistrarea votantilor pentru referendumul privind iesirea din UE dupa ce site-ul guvernamental a cazut pe 7 iunie cu 100 de minute inainte de incheierea perioadei de inscriere.Colapsul portalului a dus la ingrijorari ca mii de persoane nu se pot inregistra.La acel moment, guvernul de la Londra a spus ca site-ul a cazut dupa o crestere fara precedent a solicitarilor, peste 500.000 incercand sa se inregistreze in ultima zi.Raportul parlamentar, publicat miercuri, afirma insa ca exista indicii ca un atac DDOS folosind “botnets” - o retea de computere infectate - a fost utilizat pentru a suprasolicita site-ul.