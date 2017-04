Coloana Infinitului, scrijelita din nou. O adolescenta si-a scris numele pe opera lui Brancusi

Incidentul s-a intamplat marti, adolescenta aflandu-se in parcul din Targu Jiu impreuna cu mai multi prieteni."O tanara de 16 ani din Drobeta-Turnu Severin, in timp ce se afla in parcul Coloanei fara sfarsit impreuna cu mai multi priteni si-a scris numele cu un obiect ascutit pe Coloana fara sfarsit", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Andrei Lazar.Politistii au deschis un dosar penal pentru distrugere. Cercetarile continua, urmand ca la final anchetatorii sa ia masurile care se impun.In urma cu aproximativ o saptamana, o fetita de 12 ani a scrijelit un mesaj pentru prietena ei pe Coloana Infinitului, de fata fiind si mama copilei care a fost amendata cu 500 de lei.Copila a scris urmatorul mesaj: "S+S=BFF (n.r. - best friends forever)". Viceprimarul municipiului Targu Jiu Adrian Tudor declara pentru News.ro ca, in urma incidentului, in perioada urmatoare va fi montat un sistem de monitorizare a operelor din Complexul Brancusi.