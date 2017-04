Cererea de liberare conditionata a lui Necolaiciuc, respinsa

Decizia Judecatoriei Medgidia poate fi contestata la Tribunalul Constanta in trei zile de la comunicare, prima instanta de judecata stabilind ca o noua cerere de eliberare conditionata mai poate fi depusa peste patru luni, de la data ramanerii definitive a hotararii.Fostul director general al CFR a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la opt ani de inchisoare pentru abuz in serviciu in noiembrie 2016, in dosar fiind comasate trei cauze in care Mihai Necolaiciuc si alte persoane au fost trimise in judecata pentru fraude de 56,7 milioane de euro.Curtea de Apel Bucuresti il condamnase initial pe Mihai Necolaiciuc, in anul 2014, la o pedeapsa cu executare de patru ani si sase luni, intr-un alt dosar privind o frauda de 2,7 milioane de euro produsa prin achizitionarea de bunuri intr-un proiect de reconstruire a infrastructurii feroviare afectata de inundatiile din 2000.