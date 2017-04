Curtea de Apel Bucureşti judecă primul termen al procesului torţionarilor inginerului Gheorghe Ursu

Procesul tortionarilor inginerului Gheorghe Ursu incepe, miercuri, la Curtea de Apel Bucuresti, ca urmare a deciziei din 16 martie a instantei supreme. Magistratii au stabilit atunci ca, raportat la faptele de care sunt acuzati tortionarii disidentului Gheorghe Ursu, judecata trebuie sa se faca de catre Curtea de Apel Bucuresti.Judecatorii au mai hotarat, in 16 martie, incetarea procesului penal in cazul fostului ministru de Interne George Homostean, intrucat acesta a murit in decembrie anul trecut.Tortionarii disidentului Gheorghe Ursu au fost trimisi in judecata in 1 august 2016, de procurorii militari de la Parchetul instantei supreme, maiorul in rezerva Marin Pirvulescu si colonelul in rezerva Vasile Hodis, fosti ofiteri ai Departamentului Securitatii Statului, fiind acuzati de infractiuni contra umanitatii, iar fostul ministru al Internelor George Homostean si Tudor Postelnicu, fost sef al Departamentului Securitatii Statului, de complicitate la aceste infractiuni.Judecarea dosarului trebuia sa inceapa in 24 februarie, la instanta suprema, dar cauza a fost atunci amanata pentru 16 martie, dupa ce fostul ofiter de Securitate Vasile Hodis a aratat ca nu are avocat, iar la dosar a fost depusa o adeverinta ca George Homostean a murit in decembrie 2016.Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu, declara atunci ca tatal sau a fost victima unui asasinat politic.