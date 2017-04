Masuri dure pentru a stopa fenomenul nevaccinarii: Ministrul Sanatatii ameninta ca parintii care nu isi vaccineaza copiii risca pedepse cu inchisoare

Romania este confruntata cu o epidemie de rujeola, numarul deceselor ajungand la 21. Ultimele doua cazuri inregistrate au fost un copil de un an si jumatate si o tanara de 17 ani, ambii fara vaccin. Scaderea ratei de vaccinare are mai multe cauze, printre cele mai importante fiind deficientele cronice in aprovizionarea cu doze de vaccin, dar si campaniile publice anti-vaccinare duse de pseudo-specialisti.Bodog a mai spus ca aceasta prevedere apare si intr-un alt act normativ, pe langa proiectul legii vaccinarii, pus de Ministerul Sanatatii in dezbatere publica marti.Comisiile Judetene de Vaccinare sunt obligate, potrivit arrticolului 11 din proiectul Legii vaccinarii, sa sesizeze institutiile abilitate privind constatarea infractiunii de rele tratamente aplicate minorului de catre parinti sau reprezentanti legali in cazul minorului care implineste varsta de trei ani si nu a primit vaccinurile obligatorii corespunzatoare varstei.Bodog a anuntat marti intr-o conferinta de presa ca in proiectul de lege va fi adaugat un capitol special pentru sanctiuni. Chestionat daca a nu vaccina copilul este sinonim cu rele tratamente aplicate minorului, ministrul Sanatatii a raspuns: "Da, corect"."Proiectul de lege supus dezbaterii publice nu contine un capitol de sanctiuni, dar, asa cum stim, orice lege care dorim sa fie aplicata si care dorim sa aiba un rezultat final are nevoie de acest capitol de sanctiuni. Aceste sanctiuni vor aparea in lege, ca urmare a dezbaterilor publice si ca urmare a dezbaterilor care vor avea loc la nivelul comisiilor de sanatate ale Senatului si Camerei Deputatilor. Noi stim ca este necesar un capitol, la un moment dat, a fost si gandit un set de sanctiuni, insa am considerat ca este bine sa existe dezbateri. Cu toate ca, la momentul de fata, eu zic ca este un moment optim de a aparea cu aceasta lege, din cauza epidemiei cu care Romania se confrunta, si cred ca si aceste sanctiuni vor trebui astfel dimensionate incat sa aiba o cat mai mare acceptanta din partea opiniei publice, dar, in acelasi timp, sa ne asigure o imunizare corecta a copiilor din Romania", a mai spus Bodog, citat de News.ro.Inscrierea copiilor intr-o colectivitate se va face numai dupa prezentarea documentelor care atesta ca au fost facute vaccinurile obligatorii, iar parintii isi asuma in scris refuzul vaccinarii, potrivit proiectului Legii vaccinarii, pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii.